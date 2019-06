Cyberpunk 2077: scaricabile gratis su PS4 un nuovo tema dinamico

Dopo essersi premurati di ricordarci dell'assenza del sistema di moralità in Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt trasformano la dashboard della nostra PS4 nell'interfaccia di un Netrunner con "Mercenario di un Futuro Oscuro", un tema dinamico scaricabile in via del tutto gratuita sulla console Sony.

Come ogni altro tema dinamico presente sullo store digitale di PlayStation 4, per poter scaricare il nuovo tema di Cyberpunk 2077 basta utilizzare il comodo modulo di ricerca interno del PS Store ed effettuarne il download gratuito.

Il tema ufficiale di Cyberpunk 2077 riprende la copertina dell'attesissimo kolossal di CD Projekt RED e include lo sfondo, le icone, i suoni e le musiche ispirate al futuro distopico rappresentato nell'avventura a mondo aperto degli autori della serie di The Witcher.

Per approfondire la conoscenza del nuovo universo sci-fi di CD Projekt e dei diversi elementi grafici e stilistici che andranno a tratteggiare la nostra esperienza di gioco all'interno dell'oscura dimensione di Night City, nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles Tommaso "Todd" Montagnoli ha intervistato l'Art Director di Cyberpunk 2077, Kasia Redesiuk, per discutere delle scelte compiute dagli sviluppatori polacchi nella creazione del loro prossimo, ambizioso progetto atteso al lancio su PC, PS4 e Xbox One per il 16 aprile del 2020.