Cyberpunk 2077 è già scontato su Amazon, ecco il nuovo prezzo

Manca pochissimo al lancio di Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di CD Projekt RED uscirà il 10 dicembre nel frattempo però su Amazon è possibile acquistare la versione standard per PS4 ad un prezzo leggermente più basso rispetto a quello di listino.

Cyberpunk 2077 D1 Edition costa 62.99 euro invece di 69.99 euro, con un risparmio pari al 10%. Questa edizione include oltre al gioco anche la colonna sonora, artbook digitale, il manuale di Cyberpunk 2077, una serie di sfondi per desktop e mobile e il fumetto digitale La Tua Voce.

Preordinando su Amazon avrete la certezza di ricevere Cyberpunk 2077 al lancio, fissato per il 10 dicembre 2020, il gioco sarà disponibile nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, sin dal day one sarà possibile giocare su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen arriverà invece nel corso del 2021.

In attesa della recensione vi proponiamo il riassunto di Cyberpunk 2077 in cinque punti, inoltre vi ricordiamo che il 9 dicembre saremo in diretta su Twitch dalle 10:00 del mattino con una lunga maratona Cyberpunk 2077 per aspettare insieme il lancio del gioco in compagnia di tanti amici e ospiti speciali.