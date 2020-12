Cyberpunk 2077 è già in sconto su Amazon in USA: lo sarà presto anche in Italia?

Contro ogni logica dovuta alla politica dei rimborsi di Cyberpunk 2077 avviata da diversi portali come PS Store e condivisa (o quantomeno accettata) dagli stessi sviluppatori di CD Projekt, il kolossal sci-fi degli autori di The Witcher si trova già in sconto su portali come Amazon USA.

Come segnalato dalla redazione di ScreenRant, infatti, nella lunga lista dei prodotti che rientrano nelle promozioni per le festività di fine anno di Amazon.com troviamo anche Cyberpunk 2077. Gli appazzionati di GDR open world che risiedono negli Stati Uniti possono acquistare l'avventura fantascientifica di CD Projekt a 49,94 dollari, con uno sconto di 10,05 dollari (17%) sul prezzo di listino originario.

La presenza di CP2077 tra i saldi natalizi di Amazon USA rende ancora più aleatoria la situazione venutasi a creare con l'inizio della fase di rimborsi: se questi sconti dovessero estendersi anche ai maggiori store digitali, infatti, chi ha acquistato il gioco a prezzo pieno su portali come Steam, GOG, PS Store e Xbox Store potrebbe recuperare la cifra spesa ottenendo il rimborso e, paradossalmente, decidere di ricomprare subito dopo il titolo a un prezzo inferiore sul medesimo negozio.

Nell'attesa di capire come si evolverà la situazione, e di scoprire se questi sconti coinvolgeranno presto anche le catene commerciali e gli store digitali in Italia, sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento con le ultime segnalazioni sui rimborsi di GameStop USA delle copie fisiche di Cyberpunk 2077.