Cyberpunk 2077: scoperti due easter egg che vi faranno uscire fuori di testa

Se state giocando a Cyberpunk 2077 presto potrete imbattervi in due easter egg che non vi lasceranno indifferenti. Non vogliamo rovinarvi troppo la sorpresa, dunque se non volete anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura.

Il primo easter egg riguarda il cameo di Hideo Kojima in Cyberpunk 2077, oltre all'apparizione del producer giapponese nel gioco sono presenti anche alcuni riferimenti a Death Stranding. In una missione secondaria ci verrà richiesto di entrare in un laboratorio segreto, una volta dentro la struttura possiamo notare un... Bridge Baby (BB), l'ormai iconico bambino nella capsula.

Il secondo easter egg riguarda invece una taglia ricercato per un crimine molto particolare... profanazione di pizza! A Night City precisi codici di legge vietano infatti di utilizzare l'ananas per scopi illegali, tra questi rientra anche il condimento per la pizza, come potete vedere nel manifesto pubblicato qui sotto.

Fateci sapere cosa ne pensate di questi due "segreti" di Cyberpunk 2077, il primo è chiaramente quello più intrigante per i giocatori, che hanno già ideato varie teorie che vorrebbero Death Stranding e Cyberpunk 2077 uniti tra loro in una forma di connessione che porterà il gioco di Kojima ad espandersi anche in altri universi videoludici.