Cyberpunk 2077: scoperto un bizzarro messaggio sul sito Arasaka

Nel corso del pomeriggio di oggi i canali social ufficiali Microsoft hanno accolto una serie di criptici messaggi a tema Cyberpunk 2077 e, nonostante sia in arrivo un annuncio tra quattro giorni, c'è chi è riuscito ad estrapolare qualche informazione dal misterioso sito teaser dell'Arasaka, una delle fazioni di gioco.

Non è chiaro se il messaggio che stiamo per proporvi sia stato ricavato tramite datamining o grazie alla scoperta di username e password (è più probabile la prima ipotesi) e l'unica sicurezza riguarda il fatto che non ci dice nulla di nuovo sul possibile annuncio di lunedì prossimo, che potrebbe riguardare il bundle Xbox One X del titolo CD Projekt RED e il controller, acquistabile separatamente.

Ecco di seguito il messaggio tradotto in italiano:

"Benvenuti, Choomba. Avete ottenuto l'accesso alle funzioni del sotto-protocollo. Un glitch in grado di replicarsi da solo è stato lanciato con un virus cibernetico per occultare il vostro accesso entro 93:12:20:28, quando il server si resetterà. Dovete mandare in crash il server prima che si superi questa data. Gli indizi sulle parole d'ordine sono nascosti e limitati N O N p e n s a r e d i p o t e r f a r e t u t t o q u e s t o d a s o l o N O N c h i u d e r e q u e s t o s e r v e r N O N F A L L I R E I l t e m p o s t a s c o r r e n d o= Comprendi? <y/n>y-----INIZIO DELLA CRITTOGRAFIA-----"

Ad accompagnare questo messaggio, contenente un timer che scadrà proprio tra quattro giorni, c'è la riproduzione del logo dell'Arasaka in codice ASCII, la cui immagine può essere trovata in fondo alla notizia.

Prima di salutarvi vi invitiamo a leggere la nostra notizia sulla Arasaka Corporation, fazione di Cyberpunk 2077 di cui sono emersi nuovi dettagli solo di recente.