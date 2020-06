Cyberpunk 2077: scoperto un easter egg a tema The Witcher

Il video gameplay di Cyberpunk 2077 mostrato durante l'evento Night City Wire del 25 giugno nasconde un curioso easter egg legato a The Witcher. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme!

La pagina pubblicitaria di una rivista comparsa nel video presenta il velocissimo bolide Aerondight, fino a qui niente di strano, se non fosse che il nome non risulterà del tutto nuovo ai fan delle avventure dello Strigo. Aerondight è una potentissima spada comparsa in The Witcher, The Witcher 2 Assassin's of Kings e The Witcher 3 Blood & Wine, a quanto pare pronta a tornare in Cyberpunk 2077... reincarnata sotto forma di automobile del futuro. Il countdown del Night City Wire conteneva tre immagini segrete, a testimonianza della passione per gli easter egg del team polacco, che spesso si diverte a nascondere riferimenti ad altre opere nei suoi giochi.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One, in seguito il gioco arriverà anche su PS5, Xbox Series X e Google Stadia, ricordiamo che tutti coloro che acquisteranno le versioni per console di attuale generazione riceveranno gratuitamente l'upgrade alle edizioni next-gen, inoltre un corposo aggiornamento gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X è previsto nel corso del 2021.