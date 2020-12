Cyberpunk 2077: scoperto un messaggio segreto nel trailer di lancio, si parla dei DLC

A pochi minuti dalla pubblicazione del trailer di lancio di Cyberpunk 2077, i fan hanno già scoperto che CD Projekt RED ha nascosto tra i frame del filmato un messaggio nascosto.

Ecco di seguito il lungo messaggio che il team di sviluppo ha dedicato agli appassionati e ai futuri acquirenti del gioco:

"L'attesa per Cyberpunk 2077 è quasi terminata. È stato un lungo viaggio e vogliamo per prima cosa vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto. Sappiamo che c'è grande attesa per il gioco e presto potrete decidere se il prodotto sarà all'altezza delle aspettative che si sono create nel tempo. Il giorno del lancio è sempre caratterizzato da un misto di felicità e nervosismo, soprattutto perché questo è il primo gioco che sviluppiamo a non avere 'The Witcher' nel titolo e vi mentiremmo se dicessimo che siamo ansiosi di conoscere il vostro parere sul gioco. Con questo trailer di lancio vogliamo che avvenga una sorta di passaggio del testimone da noi a voi. Abbiamo provato a creare il mondo più immersivo di sempre e crediamo che le storie che potrete scoprire e le relazioni che potrete costruire durante la permanenza a Night City vi rimarranno addosso per un bel po' di tempo.

Abbiamo già accennato in passato che ci sono delle espansioni in arrivo e, sebbene non siamo ancora pronti per entrare nello specifico, vi diremo che abbiamo imparato molto da Hearts of Stone e Blood and Wine, i DLC di The Witcher 3. Le espansioni che abbiamo in programma vi consentiranno di addentrarvi ancora di più nel mondo di Cyberpunk 2077r e offriranno dei contenuti focalizzati sulla componente narrativa con tanto di scelte da compiere e conseguenze che difficilmente dimenticherete.

Prima che arrivi quel momento, vogliamo ricordarvi del nostro programma di DLC gratuiti in arrivo nei primi mesi del 2021 e che, proprio come in The Witcher 3, proporrà diversi pacchetti di contenuti che vi aiuteranno nel futuro oscuro di Night City. Speriamo che vogliate provarli!

Vogliamo infine concludere questo messaggio con una richiesta. Una volta terminato il gioco, vorremmo che ci diceste qualcosa in più sul vostro V. I nostri forum e i canali social sono lì proprio per questo. Vogliamo sapere di più su chi avete incontrato a Night City e quali scelte avete preso. Abbiamo creato un mondo enorme nel quale potete immergervi, raccontateci la vostra storia.

Il team di CD Projekt RED"

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 10 dicembre 2020 su Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e PC. Chiunque voglia giocarlo su next-gen in attesa dell'upgrade gratuito potrà inoltre avviare il gioco sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X tramite retrocompatibilità.

Avete già letto il divertente contratto di licenza con l'utente finale di Cyberpunk 2077?