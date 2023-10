Cyberpunk 2077: scoperto un omaggio a una storia d'amore di The Witcher 3

Cyberpunk 2077 e la sua espansione, The Phantom Liberty, non smettono di sorprendere. Esplorando le meraviglie futuristiche dello scenario, uno Youtuber ha scoperto un riferimento a The Witcher 3 che toccherà il cuore dei fan dello Strigo.

Non si tratta del primo omaggio alle avventure di Geralt di Rivia che CD Projekt RED inserisce nella propria opera, considerando per esempio la presenza di un altro easter egg a tema The Witcher 3 in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Questo tributo dal carattere malinconico, però, non era mai stato scoperto prima d'ora. Se preferite evitare anticipazioni di alcun tipo legate a Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, suggeriamo di rimandare la lettura di questo articolo a un secondo momento.

Nel video postato da xLetalis, abbiamo un toccante retroscena sul legame fra Geralt di Rivia e Yennefer di Vengerberg. Lo Youtuber ha infatti scoperto uno shard speciale chiamato "Last Wish", che richiama i romanzi di Andrzej Sapkowski (da cui è nata la saga di The Witcher) e all'interno del quale è custodita una dedica speciale:

"Sin da quando ci siamo dichiarati il nostro amore, là dove potevamo guardare il mondo intero, ho capito che niente avrebbe mai potuto separarci, ad eccezione della morte. Se stai leggendo questa lettera, vuol dire che il tempo è infine giunto. Il mio ultimo desiderio è che le mie ceneri siano portate sulla Luna e sparse dalla più alta delle vette, mentre guardi le stelle pensando a me."

Per scoprire questo Easter Egg a tema The Witcher 3, bisognerà comunque possedere l'espansione Phantom Liberty. Dopo di che, sarà necessario parteggiare per Songbird, al posto di Reed, quindi nell'ultima missione (The Killing Moon) bisognerà seguire la strada che si allontana dall'obiettivo principale per giungere in una stanza con numerose scatole e rinvenire lo shard speciale.