Cyberpunk 2077: ecco gli screenshot a 8K, ottenuti grazie ad una rete neurale

Desideroso di entrare in possesso di immagini ad elevata risoluzione di Cyberpunk 2077, un utente Reddit ha pensato bene di sfruttare a proprio vantaggio le potenzialità di una rete neurale per effettuare l'upscaling a 8K di decine di screenshot dell'atteso titolo targato CD Projekt RED.

Il risultato è davvero incredibile e consiste in una galleria d'immagini costituita da ben 50 scatti ad altissima risoluzione (quando si parla di 8K significa che il file multimediale è composto da 7680x4320 pixel). Ciascuno screenshot è quindi molto grande ma permette agli utenti che lo scaricano di ammirarne con molta attenzione ogni singolo dettaglio. Vi ricordiamo che questa non è la prima volta che una rete neurale viene applicata a del materiale legato all'ultima fatica dei creatori di The Witcher 3: solo qualche settimana fa abbiamo infatti assistito alla pubblicazione del filmato di gameplay a 8K di Cyberpunk 2077 rielaborato grazie sempre ad una rete neurale.

Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 17 settembre 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (GOG, Steam ed Epic Games Store). Oltre ad aver annunciato il supporto a PlayStation 5 e Xbox Series X, il team di sviluppo ha anche confermato che la versione Google Stadia di Cyberpunk 2077 arriverà in ritardo rispetto a tutte le altre.