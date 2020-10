Cyberpunk 2077, lo script del gioco è una montagna: scatti per l'edizione giapponese!

Dopo un'attesa protrattasi per ben sette anni, Cyberpunk 2077 è entrato in fase Gold ed è dunque ormai in procinto di raggiungere il mercato videoludico internazionale.

Nell'ambito dell'intenso e corposo processo di sviluppo del titolo che ha visto impegnata CD Projekt RED, hanno trovato spazio anche le operazione di doppiaggio e localizzazione. Molte le opzioni linguistiche supportate da Cyberpunk 2077, tra le quali non manca all'appello nemmeno il giapponese. L'ambizioso GDR si farà infatti strada anche nel Sol Levante, pronto a proporre le proprie atmosfere distopiche e sfavillanti luci al neon anche agli appassionati di videogiochi di stanza nell'Estremo Oriente.

L'operazione, ad ogni modo, sembra essere stata decisamente impegnativa. O questo, almeno, è ciò che suggeriscono gli scatti condivisi da Yuki Nishio, responsabile per la messa a punto della localizzazione in lingua giapponese presso CD Projek RED. Il professionista ha infatti condiviso sul proprio account Twitter alcune immagini raffiguranti l'intero script del gioco tradotto. Ebbene, come potete verificare direttamente in calce a questa news, si tratta letteralmente di una montagna di testo!



L'ultima creazione degli autori di The Witcher 3: Wild Hunt, lo ricordiamo, esordirà il prossimo 19 novembre: sulle pagine di Everyeye potete trovare in esclusiva un video di Cyberpunk 2077 con doppiaggio in italiano.