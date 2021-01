Cyberpunk 2077: le scuse di CD Projekt fanno bene al titolo in Borsa

Le scuse di CD Projekt per il caso Cyberpunk 2077 e l'annuncio di un piano di supporto a lungo termine hanno fatto bene al titolo della compagnia polacca, che ieri al termine della giornata di contrattazioni ha chiuso con un valore di 265,00 PLN (58.30 euro al cambio attuale) dopo aver aperto la giornata a 253,40 PLN.

Il 13 giorno (quando l'annuncio dello studio non era ancora arrivato) il titolo aveva chiuso a 249,90 PLN mentre la mattina del 14 gennaio ha aperto a 253,40 PLN crescendo poi nel corso delle ore successive e chiudendo come detto a 265,00 PLN. Le dichiarazioni di Marcin Iwinski sembrano aver convinto gli azionisti e il titolo torna a crescere dopo aver perso qualche punto nei giorni immediatamente successivi al lancio del gioco lo scorso mese di dicembre.

Nonostante l'enorme successo commerciale (Cyberpunk 2077 ha venduto 13 milioni di copie al lancio) il mercato azionario non ha perdonato a CD Projekt la mancanza di trasparenza riguardo il reale stato delle versioni PlayStation 4 e Xbox One, con Sony intervenuta per ritirare il gioco dal PlayStation Store e rimborsare gli acquirenti delusi.

Lo studio polacco ha garantito l'arrivo di numerose patch a stretto giro e di vari DLC gratuiti nel corso dell'anno, inoltre più avanti (ma sempre entro la fine del 2021) arriverà anche l'aggiornamento next-gen con le ottimizzazioni di Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.