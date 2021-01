Cyberpunk 2077 e Sea of Thieves: pirati e corporazioni guidano le classifiche Steam

Mentre la community di appassionati segna il notevole record di oltre 25 milioni di giocatori attivi in contemporanea su Steam, l'inizio del nuovo anno vede due produzioni guidare le classifiche della piattaforma Valve.

Nello specifico, stiamo parlando delle pubblicazioni più recenti a firma CD Projekt RED e Rare, con Cyberpunk 2077 e Sea of Thieves che nel momento in cui scriviamo stanno catturando in maniera particolare l'interesse dei giocatori. L'epopea di V tra le vie di Night City dominate dalle corporazioni è infatti il gioco che ha generato i maggiori profitti su Steam nel corso della settimana conclusasi il 3 gennaio. Di seguito, vi proponiamo la Top 10 integrale:

Cyberpunk 2077 Sea Of Thieves Valve Index VR Kit Rust Hades Raft Phasmophobia Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Counter Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang

Sea of Thieves occupa in questa classifica il secondo gradino del podio, mentre risulta primo tra i giochi più venduti in tutto il mondo tramite Steam, che vede i seguenti risultati:

Sea of Thieves Cyberpunk 2077 Counter-Strike Global Offensive - Operation Broken Fang Rust Hades Raft Phasmophobia Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V The Forest

In chiusura, ricordiamo ai frequentatori della community di appassionati di gaming su PC, che queste sono le ultime ore per approfittare dei Saldi Invernali di Steam. La campagna promozionale si concluderà infatti durante la giornata di martedì 5 gennaio.