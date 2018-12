Cyberpunk 2077: secondo gli analisti polacchi uscirà a fine 2019

Dopo il grande successo ottenuto con The Witcher 3: Wild Hunt, i ragazzi di CD Projekt RED sono chiamati a riconfermarsi con Cyberpunk 2077, attesissimo gioco di ruolo in prima persona ambientato in un distopico universo Sci-Fi.

Ad oggi, la software house non ha comunicato ancora alcuna finestra di lancio per il suo titolo, ma gli analisti polacchi di Vestor Dom Maklerski si dicono convinti che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali entro l'ultimo quarto del 2019.

"Cyberpunk 2077 vs Red Dead Redemption 2: continuiamo a prevedere una realease entro il Q4 del 2019, con un totale di 19 milioni di copie vendute soltanto nei primi tre mesi, ed un profitto pari a 525 dollari", leggiamo da un report della compagnia di analisi di mercato. "Durante una conference call, è stato confermato che la qualità rimane la proprità assoluta di CD Projekt, e Cyberpunk 2077 non sarà meno rifinito di Red Dead Redemption 2. Facendo un paragone, le vendite di RDR 2 hanno ammontato all'incirca a 725 milioni di dollari nei primi tre giorni dal lancio, 15 milioni di copie nei primi otto giorni, e 17 milioni di copie nei primi dodici giorni (dati diffusi da Take-Two). Il gioco è stato pubblicato solo su PS4 e Xbox One. Considerando questo, le nostre previsioni su Cyberpunk 2077 rimangono molto riservate: ricordate che il titolo arriverà simultaneamente sia su console [PS4 e Xbox One] che su PC. Crediamo anche che il mondo Sci-Fi di Cyberpunk si dimostrerà più popolare del Wild West".

Cosa ne pensate della previsione di Vestor Dom Maklerski? Cyberpunk 2077 uscirà davvero entro la fine del prossimo anno?