Cyberpunk 2077: secondo un leak uscirà entro il 2019?

Potrebbero esserci ottime notizie per i fan di Cyberpunk 2077. Stando ad un nuovo leak infatti, sembra che potremo mettere le mani sull'attesissimo progetto di CD Projekt RED (gli autori della saga di The Witcher) prima del previsto, forse addirittura entro il 2019.

Nello specifico, l'agenzia creativa Territory Studios, che lavora a stretto contatto con il team di sviluppo del gioco per la sua promozione, ha diffuso un'immagine in cui veniva specificato che il videogame sarebbe arrivato sul mercato entro la fine dell'anno. La foto in questione è stata poi rimossa dal loro sito ufficiale, ma un utente di ResetEra è riuscito a ricavarne uno screenshot, che potete trovare come di consueto in calce alla news.

Trattandosi di informazioni non ufficiali, e di un leak, per l'appunto, è bene prendere il tutto con la dovuta cautela. Può anche trattarsi di un semplice errore da parte dell'agenzia, che una volta accortasene ha deciso di cancellare l'immagine. La stessa storia degli sviluppatori e le loro ultime dichiarazioni ci portano a pensare che una release così a breve sia un'ipotesi un po' fantasioso, tuttavia non sarebbe neanche il primo report secondo cui il vodeogame uscirà nel 2019.

In ogni caso, Cyberpunk 2077 sarà all'E3 il prossimo giugno, e probabilmente sapremo finalmente qualche dettaglio in più a riguardo. E se davvero la software house ha nei piani una release entro quest'anno, probabilmente sarà allora che sarà svelata anche la data d'uscita.

Voi che ne pensate?