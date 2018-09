Cyberpunk 2077: secondo un rivenditore il gioco arriverà il prossimo anno

Nelle ultime ore sta facendo discutere un particolare tweet del distributore turco Bilkom, il quale potrebbe aver svelato inavvertitamente l'anno d'uscita di Cyberpunk 2077.

Nel tweet dell'azienda in questione viene esplicitamente detto che Cyberpunk 2077 arriverà nel 2019 in Turchia, il che lascia facilmente intuire che si tratti dell'anno d'uscita del gioco in tutto il mondo. L'importanza data a questo post è dovuta al fatto che Bilkom sia il distributore ufficiale turco non solo di CD Projekt RED (hanno pubblicato loro The Witcher 3: Wild Hunt in Turchia), ma anche di ASUS, Apple e Warner Bros. Ovviamente non è da escludere che il contenuto del tweet sia un semplice errore e che l'azienda abbia semplicemente inserito quella data perché pensa sia quella dell'uscita. Non resta quindi che attendere una conferma o una smentita direttamente da parte degli sviluppatori polacchi.

Nel frattempo vi ricordiamo che CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente di non avere alcun piano per inserire il supporto alla realtà virtuale in Cyberpunk 2077. Pare inoltre che l'obiettivo del team di sviluppo sia quello di rivoluzionare l'industria videoludica grazie alla pubblicazione di Cyberpunk 2077.