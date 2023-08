Cyberpunk 2077: segreti assurdi, easter egg e citazioni che non avete ancora scoperto

Uscito alla fine del 2020, Cyberpunk 2077 nasconde ancora oggi segreti ed easter egg poco noti ai giocatori. Noi abbiamo raccolto alcuni degli easter egg più interessanti del gioco di CD Projekt RED, in attesa di scoprire i segreti nascosti in Phantom Liberty, la prima grande espansione disponibile dal 26 settembre 2023.

Ciri, Geralt e Roach di The Witcher in Cyberpunk 2077

: il primo è legato a Ciri, in un cassetto della scrivania di V nell'Arasaka Tower si trova una rivista di videogiochi con Ciri in copertina.La seconda citazione è legata al deposito dei contrabbandieri di The Witcher 3, per scoprire un messaggio segreto dedicato a questa missione vi basterà andare sul ponte a ovest tra Heywood e Pacifica e raggiungere il livello dell'acqua, vedrete subito un deposito... e non vogliamo rovinarvi la sorpresa.

Infine, la patch 1.6 di Cyberpunk 2077 uscita a settembre 2022 ha aggiunto il minigioco Roach Race, disponibile anche come app per smartphone e tablet. Protagonista del gioco è Rutilia, il cavallo di Geralt di Rivia.

Mad Max Fury Road

Ghost in the Shell

Blade Runner

Death Stranding e Hideo Kojima

Mortal Kombat

Nell'area della Biotecnica troverete una grande autocisterna, girovagando nei pressi di quest'ultima noterete due cadaveri: una donna calva e un uomo con una maschera.Chi sono?, chiaro riferimento al film Mad Max Fury Road.Non è un mistero che Ghost in the Shell sia una delle fonti di ispirazione di Cyberpunk 2077 (insieme ovviamente a Blade Runner) e per questoCome? Senza spoilerare troppo vi diciamo che ad un certo punto troverete un cartello con un logo particolare: un fantasmino racchiuso in una conchiglia. Ghost in the Shell, appunto...Per scovare questo easter egg vi basterà andare sul tetto dell'Advocat Hotel a Vista del Ray, dove incontrerete un uomo con una colomba bianca tra le mani,Lo avete riconosciuto?Un NPC con il volto del producer giapponese è tranquillamente seduto nel bar dell'hotel Konpeki Plaza, lo noterete subito ed è inconfondibile:E c'è spazio anche per un easter egg su Death Stranding: nella missione La Caccia sarete chiamati ad esplorare un lavoratorio in cerca di indizi, qui troverete una riproduzione del BB di Death Stranding. Se volete approfondire, ecco la nostra guida per trovare Hideo Kojima in Cyberpunk 2077 Infine, un easte egg a tema tema Mortal Kombat: completando la missione I'll Fly Away riceverete una statuetta.Una volta posata sul tavolino dell'appartamento di V, questa rivelerà a sua vera natura, svelandosi come una