Cyberpunk 2077: le nostre sensazioni sul gameplay mostrato all'E32019

Ancora una volta CD Projekt RED sceglie l'E3 di Los Angeles per mostrare, a porte chiuse, uno dei giochi più attesi del prossimo anno: naturalmente stiamo parlando di Cyberpunk 2077. Ecco cosa abbiamo visto!

Lo sviluppatore polacco si è presentato all'E3 2019 di Los Angeles con una nuova demo di Cyberpunk 2077, permettendoci di dare un ulteriore sguardo alle ambientazioni, alle premesse narrative dell'avventura, alle meccaniche di gioco ruolistiche e alla realizzazione tecnica della produzione.

Per quanto riguarda l'atmosfera e la direzione artistica del mondo di gioco, il titolo ha continuato a stupirci come ha già fatto l'anno scorso: la metropoli al neon che fa da sfondo a Cyberpunk 2077 è come sempre suggestiva e straripante di dettagli. Abbiamo inoltre appreso nuove informazioni sui comprimari dell'avventura, in particolare sul ruolo ricoperto dal personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Purtroppo ci siamo dovuti scontrare anche con alcune sbavature, soprattutto sul fronte tecnico. Le perplessità sono sorte durante i combattimenti, con la presenza di alcune animazioni unpo' legnose e in generale di un gunplay da perfezionare. Il gioco del resto è ancora in fase di sviluppo e CD Projekt RED avrà tutto il tempo per limare le imprecisioni del gioco.

Nell'attesa che Cyberpunk 2077 esca il 16 aprile 2020 su PS4, Xbox One e PC, vi lasciamo con la nuova video anteprima del gioco: la trovate in cima alla notizia.