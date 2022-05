Cyberpunk 2077 e sequel in Unreal Engine 5, il futuro è qui: l'opera di un fan sorprende

In attesa delle espansioni di Cyberpunk 2077 previste per il 2023, un abile appassionato prova ad immaginare una declinazione del titolo di CD Projekt RED realizzata con l'Unreal Enigne 5.

Sfruttando le notevoli potenzialità del nuovo motore grafico di Epic Games, il content creator attivo in rete come "Enfant Terrible" ha infatti dato vita ad una intrigante creazione. Provando a immaginare un eventuale sequel di Cyberpunk 2077, il giocatore ha creato una incredibile versione di Night City, realizzata proprio con i tool offerti dall'Unreal Engine 5. Il risultato finale è davvero notevole, ed è stato presentato dall'appassionato con un ricco video dedicato.

Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, mette in scena una megalopoli futuristica con risoluzione in 4K, i cui scenari e abitanti risultano incredibilmente fotorealistici. Tra innesti cibernetici e sfavillanti luci al neon, la demo fan-made dedicata ad un immaginario seguito di Cyberpunk 2077 sorprende per lo straordinario livello di dettaglio e per l'impatto estetico. Che cosa ve ne pare della creazione realizzata da Enfant Terrible?



Di recente, le potenzialità del motore grafico di nuova generazione si sono mostrate anche nell'incredibile video dedicato al progetto Novanta Giorni in Unreal Engine 5, che propone oltre quaranta ambientazioni realizzate con l'engine di Epic Games.