Cyberpunk 2077: tutte le sequenze in terza persona sono state rimosse?

Secondo alcuni rumor riportati sul web e in parte confermati sul forum di CD Projekt RED, sembra che lo studio polacco abbia rimosso qualsiasi elemento in terza persona dal suo nuovo progetto, le cutscene dunque saranno interamente in soggettiva al contrario di quanto visto anche nel recente video gameplay di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 è un gioco con visuale in prima persona ma in vari momenti risulta (risultava?) possibile assistere a cutscene e sequenze in prima persona, un thread sul forum di CD Projekt RED però parla della volontà di "aumentare il coinvolgimento" come motivazione che avrebbe portato alla rimozione della visuale in terza persona durante le cutscene, comprese le scene di sesso, come confermato anche su Twitter.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito ma la notizia ha subito generato polemiche tra la community, la quale si dice stupita per la completa rimozione della visuale in terza persona, considerando anche la presenza di numerose opzioni per la personalizzazione del personaggio, che stando alle novità emerse non verrebbe però mai inquadrato.

Restiamo in attesa di aggiornamenti da parte degli sviluppatori, quanto riportato è trapelato da un topic aperto sul forum ufficiale della compagnia ma potrebbe non corrispondere esattamente alla realtà, una dichiarazione di CD Projekt RED chiarirà sicuramente meglio la situazione.