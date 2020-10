Cyberpunk 2077 e la serie di The Witcher: grande offerta con l'Ultimate Red Collection!

Manca ormai poco più di un mese alla pubblicazione di Cyberpunk 2077, e il team di CD Projekt RED ha scelto di proporre al pubblico un'iniziativa decisamente interessante.

Quest'ultima vede protagonista una promozione attivata su GOG.com, store digitale di proprietà del gruppo CD Projekt, e battezzata "Ultimate RED Collection". Nello specifico, sulle pagine del portale è stata aggiunta una raccolta interamente dedicata alle grandi IP della software house polacca. Acquistandola, non solo si preordinerà Cyberpunk 2077, ma si acquisteranno in un'unica soluzione cinqe giochi della serie The Witcher. Di seguito, vi riassumiamo i contenuti dell'Ultimate RED Collection:

Cyberpunk 2077 - preordine;

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition;

Thronebreaker: The Witcher Tales;

The Witcher 2: Assassins of Kings - Enhanced Edition;

The Witcher: Enhanced Edition;

The Witcher Adventure Game;

La raccolta offre dunque complessivamente l'accesso a sei grandi giochi firmati CD Projekt RED, all'interessante. La promozione è attualmente disponibile in esclusiva su GOG.com e potrebbe risultare particolarmente appetibile aiche nell'attesa di mettere piede a Night City vorrebbero provare a vestire i panni di Geralt di Rivia.Ricordiamo che l'RPG futuristico del team polacco sarà pubblicato il prossimo 19 novembre: di recente, è stato pubblicato un nuovo spot di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves