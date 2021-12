Cyberpunk 2077 e sesso con Johnny Silverhand: il commento di Keanu Reeves sulle Mod

Molti videogiocatori ricorderanno la decisione, presa a inizio anno da CD Projekt RED, di rimuovere da Cyberpunk 2077 tutte le Mod che consentivano di sedurre Johnny Silverhand.

Queste ultime permettevano ai giocatori di assistere a cut-scene nelle quali venivano raffigurati rapporti intimi con il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Visto il coinvolgimento di una persona reale, tuttavia, la software house polacca aveva infine deciso di rimuovere tali contenuti dal gioco, bloccando l'azione dei Modder. Sulla vicenda, è giunto ora un divertente commento da parte dello stesso Keanu Reeves, interrogato in merito nel corso di un'intervista con The Verge.

A margine della sua apparizione ai The Game Awards 2021 e della pubblicazione del suggestivo The Matrix Awakens, la testata ha infatti chiesto all'attore la sua opinione in merito. Nello scoprire il retroscena su Cyberpunk 2077, Keanu Reeves si è dimostrato divertito, in parte "onorato" da questa peculiare dimostrazione di affetto da parte del pubblico. Partendo da tale episodio, l'uomo si è poi lanciato in una riflessione molto più ampia sul livello di contatto che può essere raggiunto tra sconosciuti tramite le più moderne tecnologie. Nell'immaginare una sorta di Metaverso VR in grado di mettere in relazione fan e personaggi famosi fino al punto da simulare rapporti sessuali, Keanu Reeves ha delineato uno scenario che non sembra poi essere ormai così inverosimile. Nell'immaginare tale prospettiva, l'attore ha però concluso con un "meno male che esiste la realtà".



Direttamente in apertura a questa news, potete trovare l'intervista integrale, che ha visto protagonista anche Carrie-Ann Moss.