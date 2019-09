Cyberpunk 2077 sfrutterà la verticalità di Night City in modi diversi, promette CD Projekt

Dalle pagine di OPM, gli sviluppatori di CD Projekt tornano a parlare di Cyberpunk 2077 (come se avessero mai smesso di farlo...!) per approfondire l'importante questione relativa alla verticalità della mappa open world di Night City, ossia alla possibilità di esplorarne liberamente i diversi livelli o piani.

Per aiutarci a comprendere gli sforzi profusi dagli autori polacchi nella costruzione delle meccaniche di gameplay basate sulla verticalità di Night City, il Senior Concept Artist Marthe Jonkers sottolinea che "la città è davvero il fulcro di Cyberpunk 2077. Per realizzarla, ci siamo approcciati al problema in modo molto olistico, siamo cioè partiti dallo studio urbanistico delle macro-aree per restringere sempre più la scala e lavorare sui singoli dettagli delle ambientazioni esterne e degli interni. Anche per questo, ci siamo fatti aiutare dal nostro team interno specializzato nell'urbanistica, non potevamo fare altrimenti se volevamo offrirvi un'esperienza di gioco molto realistica".

Quanto alla "stratificazione verticale" della mappa di Night City, Jonkers aggiunge che "ora possiamo adottare questa struttura verticale che non potevamo fare in The Witcher, dove la mappa poteva estendersi solo su di un piano. Stiamo davvero approfittando di questo aspetto, nel gioco avrete molti modi per andare su e giù tra i livelli. Perchè sapete, Night City è davvero enorme, c'è molto da esplorare e non costruiremmo mai tutti questi edifici per renderli dei luoghi spogli e semivuoti. Ci assicuriamo che ovunque voi andiate, vi divertirete con un'esplorazione di alta qualità dove dietro ogni angolo ci sia qualcosa di interessante da scoprire".

Sia nel corso dell'EGX di Berlino che della Games Week di Milano potremo tornare a calpestare l'asfalto digitale delle strade di Night City con delle prove di Cyberpunk 2077 che, si spera, ci aiuteranno a stemperare l'attesa per il lancio del kolossal sci-fi di CD Prokect RED, previsto per il 16 aprile del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.