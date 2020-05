Cyberpunk 2077: uno sguardo ai loghi delle gang di Night City

CD Projekt RED ha aggiornato il profilo Instagram di Cyberpunk 2077 con le immagini di tutti i loghi della gang di Night City, dai Maelstrom ai Voodoo Boys, passando per i Tyger Claws.

Recentemente vi abbiamo proposto un ricco approfondimento sulle gang di Night City in Cyberpunk 2077, in queste settimane lo studio polacco ha presentato nel dettaglio gruppi come i tecnologici e cibernetici Maelstrom, gli Animals, i violentissimi 6th Street Gang e i mistici Voodoo Boys, senza dimenticare i Valentinos, Mox e le Lizzies, solamente per citare alcune delle gang del gioco. Su Instagram sono visibili tutti i loghi delle singole gang accompagnati da informazioni utili sulle stesse, un'infarinatura generale per capire con quali brutti ceffi avremo a che fare nel mondo di Cyberpunk 2077.

Maggiori dettagli sul gioco verranno condivisi durante l'evento Night City Wire dell'11 giugno, in questa occasione il team polacco mostrerà una nuova sequenza di gameplay, ulteriori informazioni dovrebbero essere diffuse inoltre nel corso dell'estate in un percorso che ci guiderà fino al lancio del gioco previsto per il 17 settembre su PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.

Cyberpunk 2077 sarà su Xbox Game Pass al lancio? Questa voce si è diffusa nei giorni scorsi ma è stata prontamente smentita, si è trattato solamente di un errore della divisione portoghese di Xbox che per prima ha diffuso la notizia.