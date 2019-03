Cyberpunk 2077: niente show con Lady Gaga all'E3 2019, conferma CD Projekt

A margine della presentazione dei risultati finanziari CD Projekt dell'ultimo anno, l'amministratore delegato Adam Kicinski ha voluto smentire le voci di corridoio su Cyberpunk 2077 riguardanti un possibile show con Lady Gaga all'E3 2019 che andrà in scena a Los Angeles a metà giugno.

"Abbiamo in serbo delle sorprese per i nostri appassionati ma no, non ci sarà nessun artista pop sul palco", è stata infatti la risposta fornita dal boss della casa di sviluppo polacca a chi gli ha chiesto quanto fossero veritieri i rumor correlati alla possibile collaborazione tra CD Projekt RED e Lady Gaga in funzione dello show losangelino dedicato a Cyberpunk 2077.

Sempre in occasione della recente conferenza con gli investitori, Kicinski ha sottolineato l'importanza dell'E3 per CD Projekt e la volontà della compagnia di rendere l'E3 2019 il più importante della loro storia, alimentando le aspettative di chi non vede l'ora di esplorare i vicoli più malfamati della Night City che farà da sfondo alle avventure del netrunner V.

Nell'attesa che si faccia l'11 giugno per poter scoprire cosa ha in serbo per noi CD Projekt durante l'E3 2019, ricordiamo a chi ci segue che la compagnia polacca ha da poco annunciato la trasposizione per sistemi IOS e Android di GWENT Mobile.