Cyberpunk 2077 più simile alla presunta demo falsa del 2018 con una mod

Nelle ultime ore si è fatta ancora più rumorosa la discussione attorno a Cyberpunk 2077: il nuovo report pubblicato da Jason Schreier di Bloomberg ha svelato diversi retroscena riguardanti il travagliato sviluppo dell'RPG, alcuni dei quali riguardanti anche la demo da 48 minuti di gameplay mostrata nel 2018.

Secondo le informazioni raccolte dal noto giornalista ex Kotaku, ciò che CD Projekt RED mostrò all'epoca si trattava di una versione quasi completamente di facciata del gioco, dal momento che i codici di gameplay non erano ancora stati scritti o finalizzati nella stragrande maggioranza dei casi. Esplorando i file di gioco rimasti inutilizzati, un modder è riuscito però a trovare un modo per cercare di rendere il titolo più vicino a quanto abbiamo assistito nel 2018, quantomeno dal punto di vista grafico-estetico.

La "E3 2018 Lighting Mod" è il tentativo di ricostruire un sistema di illuminazione che sia il più simile possibile a quella presente all'interno della presunta demo falsa mostrata a Los Angeles oltre due anni fa dallo studio polacco:

"Ho apportato dei cambiamenti all'ambiente", dichiara il modder, "per riportare lo stesso look del 2018 (non a tutti piace). Come al solito, CD Projekt lascia un sacco di file inutilizzati all'interno dei suoi giochi e questo rende molto più semplice il modding. Come già avevo detto, sapevo già come farlo, ma non avevo lo strumento adatto, quindi ringrazio tantissimo i creatori di CP2077Tools".

La mod, applicabile copiando ed incollando un semplice file nel percorso del gioco, è attualmente scaricabile tramite Nexus Mod. Vi rimandiamo dunque a questo link nel caso foste interessati a provarla (potete dare un'occhiata al lavoro tramite il trailer in cima alla notizia).

Ricordiamo che CD Projekt ha prontamente replicato al report di Jason Schreier, ribattendo su diversi degli spinosi argomenti discussi dal giornalista.