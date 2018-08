Cyberpunk 2077 simile a The Witcher 3 in termini di complessità e durata delle quest

Parlando ai microfoni di PC Gamer, il quest designer di CD Projekt RED Patrick Mills ha diffuso nuovi dettagli sulle quest di Cyberpunk 2077, affermando che in termini di lunghezza e complessità saranno simili a quelle di The Witcher 3.

"In Cyberpunk 2077 ci sono molti più modi per risolvere le singole quest. Prima c'erano di solito un paio di approcci possibili, ma adesso punteremo a una libertà decisionale ancora più ampia. Voglia enfatizzare le conseguenze delle scelte anche nel gameplay stesso, senza limitarci a farlo solo nei dialoghi" spiega il quest designer.

Facendo un paragone con le quest di The Witcher 3, inoltre, Patrick Mills ha detto che possiamo aspettarci qualcosa di simile alle espansioni della terza avventura di Geralt: "Quello che vorrei dire è che mi aspetterei qualcosa di simile a The Witcher 3. Soprattutto in termini di durata e complessità delle quest. In particolare, guarderei più nello specifico alle espansioni che al gioco base di The Witcher 3, perché è proprio lì che è nato il nostro nuovo approccio al design delle quest."

Cosa ne pensate delle parole di Patrick Mills? Parlando sempre ai microfoni di PC Gamer, inoltre, CD Projekt RED ha dichiarato di voler attendere il momento giusto per mostrare il gameplay di Cyberpunk 2077 al pubblico.