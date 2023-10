Cyberpunk 2077: sistemare il gioco è costato 120$ milioni, Ultimate Edition in arrivo?

Un report di Kotaku basato sui più recenti bilanci di CD Projekt RED svela come la compagnia polacca abbia speso oltre 120 milioni di dollari per riportare in vita Cyberpunk 2077 dopo il disastroso lancio iniziale, costi che comprendono anche lo sviluppo e il lancio dell'espansione Phantom Liberty.

Secondo quanto riferito, il solo Phantom Liberty sarebbe costato 63 milioni di dollari con l'aggiunta di 21 milioni spesi per il marketing, per un totale che supera gli 80 milioni di dollari per lo sviluppo e lancio dell'espansione. L'aggiornamento 2.0 sarebbe invece costato circa 40 milioni di dollari, spesi con l'obiettivo di rilanciare il gioco sul mercato. A questi bisogna aggiungere un costo di 170 milioni di dollari per lo sviluppo del gioco e 140 milioni per la campagna marketing.

Al lancio nel dicembre 2020, Cyberpunk 2077 ha venduto 13 milioni di copie, tuttavia le recensioni negative legate alle versioni console hanno poi messo un freno alle vendite, danneggiando la reputazione dello studio. In pochi giorni, CD Projekt RED ha dovuto gestire richieste di rimborso, class action e sopratutto la rimozione del gioco dal PlayStation Store, con conseguente calo delle entrate e l'aggiunta di importanti spese non previste.

Ad oggi Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 25 milioni di copie mentre Phantom Liberty ha raggiunto e superato le tre milioni di unità distribuite dal 26 settembre scorso. Vendite che dovrebbero aumentare ulteriormente con l'arrivo di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (via GameRant), edizione del gioco mai annunciata ma apparsa nel database del PEGI, presumibilmente questa versione includerà il gioco base, l'aggiornamento 2.0 e l'espansione Phantom Liberty, ma restiamo in attesa di dettagli.

E' ufficiale invece l'annuncio di un progetto live action ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077.