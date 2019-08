Cyberpunk 2077: il sito ufficiale si aggiorna e accoglie 25 wallpaper 2K

Mentre fervono i preparativi per l'evento in streaming dedicato al nuovo gameplay di Cyberpunk 2077 che sarà mostrato il 30 agosto, i curatori del sito ufficiale del kolossal sci-fi di CD Projekt arricchiscono il portale con ben 25 wallpaper ad altissima risoluzione.

Il nuovo update al sito di Cyberpunk.net ci permette così di acquisire nuove informazioni dalla versione con risoluzione 2K delle immagini già pubblicate in questi mesi dal team di CD Projekt RED: scorrendo gli scatti, ad esempio, possiamo apprezzare ancora di più l'incredibile cura riposta nella creazione dei quartieri della distopica gigalopoli di Night City, così come nella realizzazione dei capi di vestiario e degli innesti cibernetici che arricchiscono i modelli poligonali di V e degli altri personaggi a schermo.

In calce alla notizia trovate la "nuova" galleria immagini di Cyberpunk 2077 con i wallpaper alla risoluzione massima di 2560x1600 pixel, ma sulle pagine del sito ufficiale potete scaricare le versioni con risoluzioni e formati diversi.

Considerando la frequenza pressoché quotidiana degli interventi mediatici a cui ci hanno abituati in questi mesi gli autori polacchi, siamo certi del fatto che l'odierna galleria di wallpaper ufficiali di Cyberpunk 2077 sia destinata ad accogliere tanti nuovi scatti ingame e artwork da qui al lancio del titolo, che ricordiamo essere previsto su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia per il 16 aprile del 2020.