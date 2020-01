Cyberpunk 2077: la situazione sarebbe molto migliore rispetto a quella di The Witcher 3

CD Projekt RED ha da poco annunciato il rinvio di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi della generazione, ammettendo che i ritardi accumulati potrebbero portare ad un periodo di crunch time. Un recente report afferma però che le cose potrebbero essere migliori rispetto a quanto successo con The Witcher 3.

Nei giorni scorsi Adam Kicinski ha infatti annunciato che, nonostante le attenzioni dello studio, un periodo di crunch time nelle fasi finali dello sviluppo potrebbe avvenire. Lo YouTuber MadQueen afferma però di aver ottenuto alcune dichiarazioni da un non meglio precisato sviluppatore interno a CD Projekt RED, secondo il quale "quello che Adam e Marcin hanno dichiarato è vero. In questo momento siamo in modalità crunch, tuttavia non è così male come in passato. In The Witcher 3, dopo che siamo entrati nel periodo di crisi, tutti erano costretti a rimanere fino a tardi, indipendentemente dalle cose da fare...adesso se riusciamo a fare le nostre cose in tempo e il lavoro viene approvato dal QA, possiamo uscire dopo otto ore. Nessuno ci costringe a rimanere o ci guarda male per questo".

La misteriosa fonte ha poi concluso: "Ogni squadra sperimenta il crunch time in modo differente, con i progettisti delle missioni che sentono la maggiore pressione per rendere divertente il gioco. Quelli alla fine della pipeline, per esempio i responsabili dell'audio, hanno meno tempo per terminare il proprio lavoro e molto dipende da quanto tempo viene sprecato dagli altri. La situazione è comunque molto lontana da quella dell'ultimo anno di The Witcher 3".

Ovviamente vi invitiamo a prendere queste parole "cum grano salis" dato che la fonte non può essere verificata. In settimana un'associazione di sviluppatori ha chiesto a CD Projekt RED di evitare eccessive pressioni lavorative.