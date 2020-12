Cyberpunk 2077: smartphone infettati dalla finta Companion App, attenzione alle truffe

Come se non bastassero i problemi di lancio di Cyberpunk 2077, di recente un collettivo di hacker ha deciso di approfittare dell'enorme visibilità mediatica del GDR sci-fi di CD Projekt per realizzare una finta Companion App di CP2077 "condita" con un ransomware.

L'applicazione in questione, dal nome truffaldino di Cyberpunk 2077 Mobile, nasce infatti con il solo e unico scopo di infettare i dispositivi su cui viene installata con un ransomware, un pericoloso virus che limita l'accesso al dispositivo e richiede un riscatto ("ransom" in inglese) da dover pagare per rimuovere il blocco e riottenere il controllo del proprio smartphone o tablet.

Nel momento in cui scriviamo, la finta Companion App di Cyberpunk 2077 sembra essere stata rimossa da Google Play e App Store, ma c'è la concreta possibilità di una sua permanenza sugli store e sui contenitori di app mobile per Android e sistemi iOS non ufficiali e, quindi, non certificati da Google o Apple. Il nostro consiglio, quindi, è quello di prestare particolare attenzione alle applicazioni dedicate a Cyberpunk 2077 che stanno comparendo in questi giorni sugli app store per sistemi iOS e Android, ad esempio controllando lo storico dei programmi (come guide, inventari digitali o mappe interattive) sviluppati dai rispettivi autori per valutarne l'effettiva affidabilità.

Il tutto, tenendo sempre conto del fatto che, almeno per il momento, non c'è nessuna applicazione ufficiale di Cyberpunk 2077 sviluppata da CD Projekt o dai propri partner. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate tutte le informazioni sull'Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077.