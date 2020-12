Cyberpunk 2077, sorpresa: avvistato un Easter Egg su di un gioco attesissimo

Con Cyberpunk 2077 infine nelle mani dei videogiocatori, iniziano a spuntare le prime segnalazioni legate a sorprese, riferimenti e citazioni nascosti da CD Projekt RED tra i meandri di Night City.

Dopo aver riportato della presenza del cameo di un celebre game designer in Cyberpunk 2077, la community videoludica riferisce di un ulteriore Easter Egg avvistato tra le pericolose strade di Night City. Questa volta, il protagonista assoluto non è un singolo autore, ma una produzione videoludica mai ufficialmente annunciata, ma non per questo meno attesa dagli appassionati. Ovviamente, se non volete avere alcun tipo di anticipazione in merito alle sorprese che potreste incontrare in Cyberpunk 2077, vi sconsigliamo di procedere della lettura.

Ebbene, come potete verificare direttamente in calce a questa news, sembra proprio che i cittadini di Night City siano stati sufficientemente fortunati da vivere in un'epoca in cui - a dispetto della distopia corporativa in cui vivono - sono se non altro riusciti a mettere le mani su Half-Life 3, pardon, No Life 3! Nella recensione del gioco che è possibile trovare in Cyberpunk 2077, è possibile leggere: "Dopo 50 lunghi anni, l'attesa è finalmente finita! Il terzo e ultimo capitolo della serie No Life sarà disponibile da domani!". Il protagonista - tale "Baron Freimensch"- è pronto a recarsi sino al Circolo Artico in compagnia di "Alice", allo scopo di contrastare dei "disgustosi alieni". Qualcosa vi suona familiare?



C'è da dire, in chiusura, che il recente successo di Half-Life: Alyx sembra aver dato nuova vita al futuro della serie Half-Life: arriverà mai il terzo capitolo?