Cyberpunk 2077, sorpresa da CD Projekt: partito un conto alla rovescia!

Se il trailer di lancio italiano di Cyberpunk 2077 non vi ha sorpresi abbastanza, sappiate che CD Projekt RED sembra avere ancora un'ultima cartuccia in canna con cui colpire le aspettative del pubblico.

Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del gioco giunge infatti l'invito a sintonizzarsi sul Canale Twitch della software house, per una diretta non preannunciata. Il team di sviluppo polacco promette una "sorpresa molto speciale", ma non offre in merito alcun indizio specifico. Al momento, CD Projekt RED si sta limitando a trasmettere un conto alla rovescia, che procede laconico sullo sfondo dell'ormai iconico "giallo Cyberpunk 2077".



Non è chiaro quale sia la natura della sorpresa che gli autori di The Witcher 3 hanno in serbo per i pubblico, ma l'attesa per scoprirlo non si protrarrà a lungo. Il countdown proposto sul Canale Twitch di CD Projekt RED avrà infatti termine poco dopo le ore 15:00 della giornata odierna, mercoledì 9 dicembre. Per prepararsi a fare il proprio ingresso a Night City manca ormai davvero poco: quale contenuto punta a mostrare il team di sviluppo?

In chiusura, vi segnaliamo in ogni caso che è attualmente live la speciale maratona di Everyeye dedicata a Cyberpunk 2077, che si protrarrà per l'intera giornata sugli schermi del Canale Twitch di Everyeye.