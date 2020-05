Cyberpunk 2077 'spaventa' Wube Software: Factorio esce un mese prima del previsto

Il posticipo a settembre di Cyberpunk 2077 ha scombussolato i piani di Wube Software: la casa di sviluppo dell'apprezzato "sandbox industriale" Factorio hanno infatti deciso di anticipare di un mese l'uscita dell'importante aggiornamento che porterà il titolo all'agognata "versione 1.0".

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di Factorio, gli autori della casa di sviluppo indipendente della Repubblica Ceca che hanno dato vita a questa piccola grande gemma strategica e gestionale non usano mezzi termini nell'affermare che "il motivo principale per cui abbiamo deciso di cambiare la data di uscita dell'update 1.0 di Factorio è Cyberpunk 2077. Nel gennaio di quest'anno, CD Projekt ha annunciato un ritardo nel lancio di Cyberpunk 2077 e fissato la nuova data di uscita al 17 settembre, una settimana prima del lancio di Factorio 1.0".

In ragione dell'uscita di CP2077, il team di Wube Software spiega così che "abbiamo pensato che la vicinanza a questo evento monumentale avrebbe potuto provocare degli effetti negativi, d'altronde Cyberpunk è uno di quei giochi che è in grado di distogliere l'attenzione degli utenti". In conseguenza di questa scelta, la versione 1.0 di Factorio sarà disponibile già a partire dal 14 agosto: i giocatori in Early Access riceveranno gratuitamente tutti i contenuti aggiuntivi previsti da questo importante update. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Factorio che comprende tutte le informazioni sulle sorprese in arrivo con la versione 1.0 del sandbox industriale.

A proposito del lancio a metà settembre di Cyberpunk 2077 su PC, PS4 e Xbox One (e successivamente su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X), vale la pena riprendere le dichiarazioni degli sviluppatori polacchi che confermano come il team di CD Projekt non teme la concorrenza dei giochi in uscita a fine anno. Sapevate inoltre che sono passati 8 anni dal reveal di Cyberpunk 2077?