Cyberpunk 2077 in spedizione anticipata? Arrivano le prime segnalazioni dagli USA

Sui forum videoludici più seguiti e sui social, diversi utenti che hanno prenotato Cyberpunk 2077 affermano di aver ricevuto un messaggio di notifica per l'avvenuta spedizione del kolossal sci-fi. Se confermata, l'indicazione potrebbe suggerire una consegna anticipata da parte dei rivenditori.

Un utente di Reddit, ad esempio, riferisce che sul portale online di Best Buy gli è appena giunta la notifica della spedizione anticipata della Collector's Edition di Cyberpunk 2077 da lui preordinata. All'indicazione del cliente del più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo degli Stati Uniti stanno facendo seguito altre segnalazioni, la maggior parte delle quali provenienti dagli USA, di persone che hanno ricevuto il messaggio di avvenuta spedizione di Cyberpunk 2077.

La rottura dell'embargo sulla data di lancio ufficiale del 10 dicembre per il GDR sci-fi di CD Projekt, seppur parziale e segnalata (per il momento) solo da un numero ristretto di persone, potrebbe comportare la pubblicazione anticipata di numerosi video gameplay, con tutte le conseguenze in tema di spoiler che possiamo facilmente intuire.

Ad ogni modo, gli sviluppatori polacchi non hanno ancora offerto un commento ufficiale. Nel frattempo, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per farci sapere se, prenotando Cyberpunk 2077 presso uno dei rivenditori italiani o internazionali, avete già ricevuto la notifica dell'avvenuta spedizione. A proposito: avete già visto il trailer della Photo Mode di Cyberpunk 2077?