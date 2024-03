Cyberpunk 2077 è uno spettacolo grazie alla mod che aggiunge le texture 4K

È ora disponibile una particolare mod di Cyberpunk 2077 che permette ai giocatori PC di aggiungere la versione a risoluzione 4K delle texture, migliorando notevolmente il comparto visivo.

Ultra Texture Remaster Repack, questo è il nome della mod che da poche ore è stata pubblicata in via gratuita sulle pagine del portale NexusMods. L'obiettivo di questo pacchetto è quello di migliorare in maniera sensibile la qualità di svariati aspetti del titolo CD Project RED: installando la mod, infatti, vengono aggiunte le texture 4K per NPC, strade, edifici, armi e tanto altro. Ovviamente si tratta di una mod che richiede un PC piuttosto performante al fine di poter gestire agilmente la qualità grafica superiore, ma il risultato è assicurato.

Come tutte le mod che si possono trovare sul noto sito, è possibile procedere con il download gratuito di Ultra Texture Remaster Repack dalla pagina ufficiale su Nexus Mods, la quale include sia i link per scaricare il pacchetto che tutte le istruzioni per l'installazione.

