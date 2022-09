Cyberpunk 2077 e Spider-Man: performance fino a 3 volte migliori con NVIDIA DLSS 3.0

La scorsa settimana, NVIDIA ha svelato al mondo DLSS 3.0, la sua nuova tecnologia di upscaling e miglioramento delle performance appositamente studiata per le nuove schede video GeForce RTX 40, sulle quali è disponibile in esclusiva.

La terza iterazione del DLSS aggiunge alla già vincente ricetta della versione 2.0 una nuova tecnica di generazione dei frame basata su Intelligenza Artificiale. In altre parole, DLSS 3.0 non solo riduce il carico sulla GPU alle risoluzione più elevate, ma genera anche nuovi frame per migliorare la fluidità. La redazione specializzata di Digital Foundry si è tuffata a pesce e ha messo alla prova la nuova tecnologia in giochi come Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man Remastered e Portal RTX, ottenendo risultati impressionanti.

Richard Leadbetter e Alex Battaglia non sono stati autorizzati da NVIDIA a mostrare gli FPS in tempo reale, ma nel corso della loro video analisi hanno spiegato che su una RTX 4090 hanno visto le performance di Marvel's Spider-Man Remastered raddoppiare, quelle di Cyberpunk 2077 triplicare e addirittura quintuplicare quelle di Portal RTX. Ottime notizie anche per la latenza: sebbene sia maggiore rispetto a quella generata dal DLSS 2.0 ("colpa" della generazione dei frame), rimane tranquillamente su livelli accettabili. Ad esempio, in Cyberpunk 2077 il DLSS 3.0 genera un ritardo di 54 millisecondi, superiore ai 31 millisecondi del DLSS 2.0 ma comunque inferiore ai 62 millisecondi della versione nativa del gioco. Maggiori dettagli potete scoprirli guardando la video disamina di Digital Foundry.