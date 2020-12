Cyberpunk 2077 splende in 8K con RTX 3090: il gioco ad Ultra con Ray Tracing e DLSS

L'utenza PC si sta sbizzarrendo nel proporre configurazioni hardware dedicate a Cyberpunk 2077, con l'obiettivo di mostrare Night City al massimo del proprio potenziale splendore.

Tra i moltissimi appassionati possiamo citare l'utente attivo su YouTube come "Bang4BuckPC Gamer", che propone un interessante video gameplay. In quest'ultimo, la produzione CD Projekt RED si mostra in risoluzione 8K, con settaggi ad Ultra, Ray Tracing e DLSS attivi. A livello visivo l'effetto è decisamente notevole, con il frame rate che si colloca più o meno stabilmente sui 30 fps. Per raggiungere tale risultato, il giocatore ha utilizzato un PC equipaggiato delle seguenti componenti:

AMD Ryzen 9 5950X Stock PBO

Custom Waterloop

EK CoolStream XE360 Radiator

EK-WB Velocity AMD Waterblock

XSPC Photon X270 Reservoir V2 with D5 Vario Pump

MSI MEG X570 Unify Motherboard

NVIDIA Asus TUF OC Edition RTX 3090

NVIDIA GeForce 460.89 Driver

Patriot Viper Gaming 4400Mhz DDR4 32GB (Run at 3733Mhz CL14)

Thermaltake View 71 Tempered Glass Case

Corsair HX 1000i PSU

Samsung 850 EVO 500GB

Samsung 860 QVO 1 TB

Pioneer 1TB SSD APS-SL3-1T

Sabrent Rocket NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD 1TB

LG OLED55B9PUA 4K HDR TV

Microphone Blu Yeti

Windows 10 Professional 64Bit Versione 2004

Il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato? Di recente, abbiamo potuto osservare anche Cyberpunk 2077 in azione in 4K su Google Stadia . Ad oggi, nonostante un lancio tormentato da molteplici difficoltà, Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 13 milioni di copie