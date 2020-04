Cyberpunk 2077: spunta Johnny Silverhand nel video sul controller Xbox

In coincidenza dell'uscita in Italia del controller Xbox a tema Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt pubblica un nuovo video per raccontarne la genesi del design e confermarne la fonte d'ispirazione principale, ossia quella di Johnny Silverhand.

La direttrice del design del nuovo controller Xbox, Monique Charterjee, ha infatti presentato in anteprima il nuovo pad per la Limited Edition di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 e spiegato che il suo design asimmetrico, con doppia combinazione di colori e incisioni laser, trae ispirazione proprio dal personaggio di Johnny Silverhand che nel gioco sarà interpretato dall'attore hollywoodiano Keanu Reeves.

Ad accompagnare questo filmato di approfondimento sul controller Xbox dedicato a Cyberpunk 2077 troviamo anche degli scatti che ritraggono il pad e la console Xbox One X a tema, la cui uscita fissata per giugno ha alimentato la curiosità dei fan e dato adito a delle domande sulla strategia di Microsoft per Xbox Series X.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi al video di cui sopra vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto al lancio per il 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, diversamente dalla versione Google Stadia che arriverà entro fine anno e della doppia edizione nextgen su PS5 e Xbox Series X, il cui arrivo sui prossimi sistemi casalinghi di Sony e Microsoft non ha ancora una data precisa.