Cyberpunk 2077: spunta un misterioso tweet, sta per accadere qualcosa?

Pochi minuti fa è apparso sulla pagina ufficiale Twitter di Bandai Namco un misterioso messaggio legato a Cyberpunk 2077 e il cui scopo non è ancora chiaro da parte dei fan.

Il tweet in questione cita un errore di sistema e vede sullo sfondo un'immagine di V intento a combattere mentre è a bordo di un veicolo a quattro ruote. Nella parte bassa dello screenshot che accompagna il messaggio troviamo invece scritto:

"Rilevato un accesso non autorizzato: riavvia il tuo dispositivo per annullare qualsiasi cambiamento non autorizzato."

Come potete ben intuire, si tratta di un messaggio criptico e che, secondo gli appassionati, potrebbe essere un modo da parte del publisher di lasciare un indizio sulla pubblicazione anticipata della versione digitale del gioco. Vi ricordiamo infatti che le versioni digitali per console si sbloccheranno alla mezzanotte di questa sera, invece chi ha prenotato il titolo CD Projekt RED su Google Stadia o PC (GOG, Epic Games Store o Steam) dovrà attendere un'ora in più, dal momento che il gioco potrà essere avviato dall'una di questa notte.

In ogni caso alle ore 15:00 di oggi è atteso un nuovo annuncio a tema Cyberpunk 2077 e non possiamo escludere che questo abbia a che fare proprio con il tweet di Bandai Namco.