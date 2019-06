Cyberpunk 2077: spunta un moto dall'immagine leak della Collector's Edition

Dopo il leak della Standard Edition di Cyberpunk 2077, dalle pagine del sempre attivo forum videoludico di ResetEra spunta una nuova immagine promozionale dedicata, questa volta, alla Collector's Edition del kolossal sci-fi di CD Projekt.

Nonostante la scarsa qualità dello scatto pubblicato dalla fonte anonima che riferisce di aver rintracciato questa immagine tra le pieghe più nascoste del sito in lingua francese dell'Xbox Game Store ufficiale, osservandola con attenzione dopo averla "ripulita" con un moderno software di fotoritocco basato su di una rete neurale possiamo notare la presenza di tutti i contenuti e i bonus digitali già presenti nel leak dell'edizione Standard.

Le novità più interessanti di questa nuova immagine sono rappresentate dalla splendida action figure con protagonista il netrunner V in sella a una moto futuristica, una caratteristica che non era stata anticipata da nessun altra indiscrezione negli ultimi mesi né tantomeno preannunciata dagli sviluppatori polacchi di CD Projekt RED. Che le sessioni sparatutto e di esplorazione di Night City con la moto sia il tema del gameplay trailer di Cyberpunk 2077 che, presumibilmente, ammireremo nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2019?



Il video di presentazione pubblicato alla fine dello show Microsoft dello scorso E3, d'altronde, ci ha mostrato per la prima volta il protagonista a bordo della propria auto sci-fi, di conseguenza non è così illogico pensare che stavolta i ragazzi di CD Projekt coglieranno l'occasione offertagli dall'E3 2019 per "presentarci" la moto di V.