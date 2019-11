Cyberpunk 2077: spunta in rete un video gameplay off-screen in italiano

Se non stavate vedendo l'ora di avere un assaggio di Cyberpunk 2077 in lingua italiana, sappiate che è appena trapelato in rete un nuovo filmato di gameplay, catturato off-screen, che ci permette di ascoltare per la prima volta le voci italiane del titolo CD Projekt RED.

Il video, che purtroppo non è di qualità particolarmente elevata, ci mostra il protagonista V dirigersi verso una struttura a bordo della propria moto, per poi eliminare tutti gli ostili che si aggirano per il posto in maniera furtiva. Tra i vari aspetti mostrati nella demo troviamo anche l'albero delle abilità e il sistema di personalizzazione del personaggio.

Come potete facilmente intuire, il filmato non può essere visto su YouTube o altri portali dedicati alla condivisione di video e l'unico modo per poterlo vedere al momento è scaricando il file da Google Drive. Se non volete scaricare il file da poco meno di 200 MB vi consigliamo di crearne una copia sul vostro account e attendere che venga elaborato, così da poterlo vedere tramite l'anteprima.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. È stato inoltre confermato che nella versione italiana del gioco sarà Luca Ward a doppiare Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves.