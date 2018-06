Cyberpunk 2077: la statuina promozionale in vendita su eBay con prezzi fino a 500 dollari

Come segnalato da VG247.com, la statua di Cyberpunk 2077 regalata da CD Projekt RED ai membri della stampa durante l'E3 di Los Angeles sembra essere diventata un prezioso oggetto da collezione, almeno a giudicare dalle inserzioni apparse su eBay negli ultimi giorni.

Sembra infatti che alcuni possessori della statuina stiano rivendendo l'oggetto su eBay a prezzo variabili compresi tra i 200 e i 500 dollari, con numerose aste che vengono chiuse superando ampiamente il prezzo di riserva, mentre altre inserzioni vengono proposte con la formula del Compralo Subito, anche in questo caso con discreto successo.

eBay e CD Projekt non si sono espresse sulla questione, teoricamente il regolamento della piattaforma vieta di rivendere gadget promozionali ma la aste non sono state bloccate e molte sono arrivate regolarmente al termine, tra lo stupore generale di chi non si separerebbe per niente al mondo dalla statuina di Cyberpunk 2077.