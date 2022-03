Cyberpunk 2077 su Steam Deck: un bug della Patch 1.52 'rompe' i preset grafici

L'aggiornamento 1.52 di Cyberpunk 2077 non ha coinvolto solo l'utenza PC, console e Google Stadia ma anche i possessori di Steam Deck, con dei preset grafici appositi per l'hardware e l'ecosistema software della console portatile di Valve. I nuovi preset, però, non funzionano come dovrebbero a causa di un bug.

Su segnalazione degli acquirenti di Steam Deck che stanno giocando a Cyberpunk 2077 sulla nuova piattaforma di Valve, lo youtuber Gaming on Linux ha condotto dei test e confermato quando emerso dai feedback degli utenti.

Dopo aver provveduto all'installazione dell'update 1.52, il menù delle opzioni grafiche di CP2077 per Deck viene modificato per invitare gli utenti a selezionare i tre preset Basso, Medio o Alto: a prescindere dalla scelta effettuata, chiudendo e riavviando il gioco quest'ultimo non mantiene il preset grafico scelto ma scala automaticamente la grafica su valori più elevati, con parametri intermedi tra quelli Alto e Ultra della versione PC.

Il bug emerso, di conseguenza, obbliga i possessori di Steam Deck a intervenire ogni volta sulle impostazioni grafiche per evitare di giocare ad un framerate medio di 22fps e di incappare in stuttering e crash improvvisi. In attesa di capire quando sarà disponibile l'aggiornamento correttivo per questo fastidioso bug, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su come gira Cyberpunk 2077 su PS5 con la patch nextgen.