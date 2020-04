Cyberpunk 2077: SteelSeries presenta la linea di cuffie dedicate al gioco

Nonostante all'uscita di Cyberpunk 2077 manchino ancora diversi mesi, la macchina del marketing è già in movimento da tempo. SteelSeries ha infatti presentato la propria linea di cuffie ispirate all'ultima fatica di CD Projekt RED.

Sulla scia di quanto fatto da Xbox con il recente reveal della Xbox One X in edizione speciale, anche SteelSeries ha annunciato una partnership con Cyberpunk 2077 per la produzione di una linea di headset da gaming ufficiale. La gamma di prodotti prevede una Johnny Silverhand Edition Arctis 1 per PC, Xbox One, Nintendo Switch e Android ispirata al personaggio interpretato da Keanu Reeves con tanto di certificazione per Xbox Series X e una seconda cuffia per i giocatori PlayStation 4, l'Arctis 1 Wireless Netrunner Edition, che riprende i colori nero e giallo con i quali abbiamo imparato ad associare il gioco.

SteelSeries ha poi presentato una serie di "booster pack" per chi possiede già un headset Arctis Pro con i quali personalizzare le cuffie grazie a tre diversi pacchetti di fasce magnetiche. Insomma, se avete voglia di trasformare la vostra postazione in uno degli angoli più malfamati di Night City, questo è il momento giusto per farlo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 17 settembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One.