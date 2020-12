Cyberpunk 2077: attesa alle stelle, il gioco domina la Top 10 di Steam

La prima settimana di dicembre ha un solo dominatore su Steam: parliamo di Cyberpunk 2077, il gioco di CD Projekt RED guida la classifica di vendite del marketplace di Valve, superando Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang e il Valve Index VR Kit.

Resiste al quarto posto il fenomeno horror Phasmophobia (mai realmente decollato in Italia) seguito da Among Us, gioco di culto su Steam e mobile.

Cyberpunk 2077 primo su Steam

Cyberpunk 2077 Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang Valve Index VR Kit Phasmophobia Among Us Football Manager 2021 PUBG Hades Red Dead Redemption 2 Total War Warhammer 2 The Twisted & The Twilight

Football Manager 2021 agguanta il sesto posto della Top 10 di Steam, seguono PUBG, Hades, Red Dead Redemption 2 e il nuovo DLC di Total War Warhammer 2: The Twisted & The Twilight. Manca poco ormai all'arrivo di Cyberpunk 2077, il gioco sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, compatibile sin dal lancio con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Comprando Cyberpunk 2077 per Google Stadia avrete in regalo il pacchetto Google Stadia Premiere Edition gratis che include il Controller Stadia e Google Chromecast Ultra, i due prodotti (del valore complessivo di 99.99 euro) resteranno vostri per sempre con l'acquisto di Cyberpunk 2077 per Stadia al prezzo di 59,99 euro.