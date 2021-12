Cyberpunk 2077, le stime degli analisti:vendute 17,3 milioni di copie, dovevano esserne 30

L'ultimo report stilato da Bloomberg a un anno dal lancio di Cyberpunk 2077 fotografa le difficoltà affrontate da CD Projekt nel rispettare le stime di vendita iniziali del kolossal sci-fi con protagonisti V e Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand.

Prendendo spunto dall'ultimo studio condotto da Matti Littunen della società di analisi Bernstein, ciò che emerge è la grande discrepanza tra le stime pre-lancio di Cyberpunk 2077 e gli effettivi risultati commerciali del titolo.

L'analista di Bernstein spiega infatti come la sua agenzia concordasse con le stime degli altri addetti al settore: quasi tutti gli operatori finanziari ritenevano che Cyberpunk 2077 avrebbe raggiunto e superato le 30 milioni di copie vendute nei dodici mesi successivi alla commercializzazione.

In base al report di Bernstein, però, CD Projekt sarebbe riuscita a piazzare "solo" 17,3 milioni di copie, un numero comunque elevato ma di certo molto lontano dalle previsioni inziali. Il valore emerso dall'analisi tiene conto sia delle 13,7 milioni di copie in preordine e nella fase di lancio che le 3,6 milioni di copie commercializzate nel 2021, nel pieno della tempesta mediatica per i gravi problemi di Cyberpunk 2077 ravvisati al day one e per le mancanze nel gameplay.

Matti Littunen di Bernstein, non a caso, sottolinea come "il 2021 ha mostrato quanto sia ancora lungo e accidentato il percorso che dovrà compiere CD Projekt per riabilitarsi. Aggiustare Cyberpunk 2077 è la chiave per ricucire lo strappo con il pubblico, sta già avvenendo ma richiederà un po' di tempo".

Quanto al 2022, i vertici di CD Projekt hanno già manifestato l'intenzione di guardare con fiducia al futuro e di volersi rimboccare le maniche per il lavoro che li attende tra DLC e update nextgen di Cyberpunk 2077 e nuovi giochi, per tacere dell'aggiornamento che ottimizzerà The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S.