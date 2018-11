Cyberpunk 2077: la storia andrà a braccetto col gameplay secondo CD Projekt

Cyberpunk 2077 è uno dei progetti più attesi dagli appassionati di videogiochi e i vertici di CD Projekt ne sono perfettamente consapevoli, a giudicare dall'accresciuta frequenza delle interviste rilasciate alla stampa di settore dall'uscita, avvenuta a fine agosto, del primo filmato di gameplay.

La nuova finestra sull'universo distopico di Night City la apre quest'oggi lo scrittore Stanislaw Swiecicki illustrando, ai colleghi di PC Gamer, le linee guida che gli autori di Varsavia intendono seguire per plasmare il canovaccio narrativo del titolo in funzione dell'esperienza di gioco offerta:

"Lo storytelling è estremamente importante per noi come studio", spiega Swiecicki ribadendo che CD Projekt intende "raccontare storie che entrino in risonanza con le persone a livello emotivo e le inducano a porsi domande importanti, è una componente fondamentale del genere e perciò ci sarà molto di questo nel gioco".

Entrando nel dettaglio della storia e della sua "fusione ludica" con il sistema di gioco di Cyberpunk 2077, l'autore della casa di sviluppo polacca approfondisce gli aspetti legati al setting fantascientifico della metropoli che farà da sfondo alle avventure del netrunner V: "Vogliamo dare a Night City un tocco californiano, non sarà solo una distopia astratta. Quest'anno ho visitato Los Angeles per la prima volta ed è stata un'esperienza stimolante, specialmente camminando lungo Venice Beach".

Grazie anche a questa esperienza, lo scrittore di CD Projekt RED conta di "portare un po' di quella atmosfera nel nostro gioco. Il sole, le palme, con un lato più oscuro in sottofondo. LA è un posto incredibilmente vario, con tutte queste persone, culture e mode che condividono lo stesso spazio, ma può essere anche un posto pericoloso".

Maggiori informazioni su Cyberpunk 2077, con ogni probabilità, verranno condivise dagli autori polacchi (magari assieme a un nuovo video di gioco) durante i The Game Awards 2018, previsti tra la notte di giovedì 6 dicembre e la mattina del 7 dicembre alle 02:30 (ora italiana) in quel di Los Angeles, appunto.