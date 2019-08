Cyberpunk 2077: la storia sarà come un film dai toni maturi, assicura CD Projekt

Intervenuto a una radio polacca per discutere delle ambizioni nutrite dagli autori di CD Projekt RED con il mastodontico progetto di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko ha spiegato, in qualità di Lead Quest Designer, quali toni assumerà l'avventura di V e quale approccio autoriale è stato adottato per narrarla.

Dalla traduzione dell'intervista offertaci dalla community di Reddit, apprendiamo che le intenzioni del team diretto da Sasko sono quelle di raccontare una storia simile a quella di un film dai toni maturi e destinato esclusivamente a un pubblico adulto, affrontando tematiche spinose che di solito vengono evitate dagli autori di videogiochi.

"I nostri videogiochi non sono giocattoli e non sono fatti per bambini", è la precisione fatta a tal proposito dallo sviluppatore di CD Projekt a capo del team di scrittori incaricati di stendere il canovaccio narrativo di Cyberpunk 2077. Secondo Sasko, infatti, l'industria videoludica moderna tende a evitare in maniera sistematica determinati argomenti: in Cyberpunk 2077, secondo lui, avverrà l'esatto opposto per dare modo alle persone di pensare con la propria testa e di formarsi un'opinione su temi quantomai scottanti.

L'autore della software house polacca ha poi colto l'occasione per tornare sulla questione relativa al ruolo di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077: in base a quanto illustrato da Sasko, il personaggio di Johnny Silverhand interpretato dall'attore hollywoodiano sarà strettamente connesso a V e alla storia del gioco, tanto da rappresentare "la chiave della trama principale", con enormi conseguenze sul finale del gioco e sul modo stesso in cui modelleremo gli eventi della storia. Per quanto riguarda invece le dinamiche di gameplay, non ci resta che attendere l'apertura del PAX West che avverrà a fine agosto per ammirare, finalmente, la nuovissima demo di Cyberpunk 2077.