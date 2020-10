Cyberpunk 2077 e la storia infinita dei rinvii: CD Projekt prova a sdrammatizzare

Dalle pagine dei propri profili social, i ragazzi di CD Projekt provano a stemperare la polemica per l'ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077 con dei messaggi in cui sdrammatizzano sulla promessa, ormai infranta, dell'uscita a novembre del loro attesissimo GDR sci-fi.

L'inevitabile clamore mediatico suscitato dall'annuncio del posticipo a dicembre di Cyberpunk 2077, con migliaia di commenti pubblicati dalla community sui principali siti e portali di settore, ha così spinto i curatori dei social dell'azienda polacca a non fuggire al confronto con i propri fan ed evitare di "stare sulla difensiva".

Nel momento in cui scriviamo, i gestori del profilo Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 stanno interagendo con gli appassionati pubblicando dei meme che evidenziano il gravoso lavoro svolto dagli amministratori dei loro canali social dopo la conferma del rinvio del kolossal ruolistico.

Sempre su Twitter, gli stessi rappresentanti di CD Projekt condividono dei messaggi dove riprendono i loro precedenti post in cui assicuravano gli utenti sull'uscita a novembre di Cyberpunk 2077 per chiedere, in maniera sarcastica, se sono "ancora in tempo per cancellarli e fare finta che non sia successo nulla".

Nell'attesa di capire quali altre strategie comunicative e promozionali adotterà CD Projekt alla luce di questo rinvio, vi informiamo che Cyberpunk 2077 è adesso previsto al lancio (si spera definitivamente) per il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X.