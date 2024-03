Cyberpunk 2077: le strade di Night City illuminate dai neon in un cosplay di una Mox

Rispetto al lancio, quello di CD Projekt RED è un titolo completamente nuovo e migliore sotto tutti i punti di vista. Cyberpunk 2077 sta vivendo una seconda vita, che finalmente fa giustizia alle altissime aspettative che si avevano al lancio. Siete dunque pronti a scendere nelle strade oscure illuminate dai neon di Night City?

L'arrivo del DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è stata la consacrazione definitiva degli sforzi compiuti dalla software house polacca. A ogni modo, il team dietro il videogioco non si crogiola sugli allori. Da non molto è arrivata una nuova patch per Cyberpunk 2077 che risolve diversi bug e che sistema alcuni problemi tecnici che vanno a migliorare la stabilità generale. I segreti di Cyberpunk 2077 verranno svelati al PAX East 2024, ma c'è molto di più. CD Projekt RED è al lavoro sul sequel Cyberpunk Orion, un titolo ambizioso il cui obiettivo è quello di far impallidire il suo predecessore migliorandolo in ogni suo lato.

È la cosplayer Chanti a riportarci nelle strade illuminate dalle luci al neon di Night City. In questo cosplay di Cyberpunk 2077 siamo al fianco di una componente della gang dei The Mox. Di stanza al Lizzie's Bar, i Mox sono una banda formata da emarginati di diversa estrazione sociale. La gang si è venuta a formare con scopi di autodifesa reciproca e il loro emblema è la scritta Moxes. Amano indossare vestiti punk e tra le loro fila possono contare anche Judy Alvarez.